За выходные госавтоинспекторы остановили 61 водителя, выехавшего на встречную полосу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле зафиксировали рост смертельных ДТП из-за выезда на встречную полосу. Только за минувшие выходные по этой причине в городе произошло две аварии, в которых 1 человек погиб и 8 получили травмы различной степени тяжести.

- Если брать общие цифры текущего года, то рост по количеству погибших по причине выезда на «встречку» составляет 300%, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

По данным ГИБДД, с 6 по 9 августа во время рейдов в Нижнем Тагиле, госавтоинспекторы остановили 61 водителя, выехавшего на встречную полосу там, где разметка и дорожные знаки запрещают такой маневр. Этим автомобилистам грозит штраф в размере 5 тысяч рублей либо лишение водительских прав на срок до полугода.

Всего в Нижнем Тагиле и Горноуральском городском округе с начала года из-за выезда на встречную полосу произошло 17 аварий, в которых 7 человек погибло и 52 получили травмы.