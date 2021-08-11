Отец Сергий не захотел, чтобы его судили на Урале

Сейчас духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий находится в СИЗО «Матросская тишина» Фото: Алексей БУЛАТОВ

11 августа Верховный суд должен был рассмотреть жалобу адвокатов отца Сергия (Николая Романова), что уголовное дело собираются рассматривать не в Свердловской области, а в Москве. Однако защитники опального священника отказались от обжалования этого решения.

- По решению схиигумена Сергия Романова защита отказывается от апелляционной жалобы на решение Верховного суда об изменении территориальной подсудности дела, - сообщают его адвокаты.

Защитники объясняют решение тем, что сейчас бывший схиигумен проходит медицинское обследование. Также адвокаты отметили, что перевозка из Москвы в Свердловскую область может пагубно сказаться на здоровье Сергия.

По словам адвокатов, путь на Урал в спецвагоне по железной дороге может занять от двух недель до месяца. При этом во время этапирования у священника не будет доступа к лекарствам.

Сейчас духовник Среднеуральского женского монастыря отец Сергий, которого отлучили от церкви, находится в СИЗО «Матросская тишина». Его задержали 29 декабря. В тот день проходила операция по штурму церкви. Священнику предъявили обвинения по трем уголовным статьям: склонение к суициду, нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, самоуправство.

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