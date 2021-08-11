Уральские экстремалы взяли специальный приз на соревнованиях Urban Battle Tele2

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

7 августа в режиме онлайн состоялся финал контеста. Общий призовой фонд проекта составил более 3 млн рублей.

Этим летом соревнования Tele2 для поклонников экстремальных видов спорта охватили семь городов России: Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Сочи, Калининград, Ростов-на-Дону и Архангельск. После просмотра видеороликов, которые потенциальные участники загружали на сайте проекта, члены жюри отобрали более 200 ярких уличных спортсменов в самых разных дисциплинах. Из них были сформированы 53 команды составом до 6 человек – профессионалов в каждом из направлений (скейтбординг, скоростные заезды на роликовых коньках или самокатах, bmx-райд или паркур).

В Екатеринбурге свое мастерство показали шесть команд. Экстремалам предложили продемонстрировать навыки катания на специально разработанных маршрутах. Заезды транслировались в социальных сетях на скорости мобильного 4G-интернета от Tele2.

Мастерство исполнения трюков оценили известные спортсмены – лучшие в своих категориях. Среди членов жюри – чемпионка России по скейтбордингу Ксения Маричева, многократный победитель ведущих российских соревнований по паркуру Зелимхан Джабраилов, член олимпийской сборной России по bmx-фристайлу Константин Андреев и другие профессионалы.

Финал проекта «Урбан Баттл» состоялся 7 августа, члены жюри встретились с командами из каждого города в формате телемоста. Лучшей командой в Екатеринбурге были признаны «Глазированные сынки», они получили 300 тысяч рублей. Приз зрительских симпатий и 50 тысяч рублей получила команда «Экстрим вызов» из Санкт-Петербурга. А специальный приз соревнования определил лототрон – большая удача и 300 тысяч рублей пришли к уральской команде «Лига Т». Эти средства спортсмены планируют направить на организацию зимнего скейт-парка в Нижнем Тагиле.

Двое спортсменов из Екатеринбурга также получили призы в индивидуальных зачетах: Валерий Доганадзе из команды Grill занял первое место в номинации «Скейтбординг» и получил 50 тысяч рублей, а Станислав Антипин из команды «Глазированные сынки» занял третье место в номинации «Агрессивное катание на роликах» и выиграл 20 тысяч рублей.

Впервые соревнования Tele2 для городских экстремалов прошли осенью 2020 года – в них приняли участие 170 спортсменов из разных городов страны. Трансляцию финального этапа «Урбан Баттла», которая велась с помощью технологии 4G от Tele2, посмотрели более 3 миллионов человек со всей России.

Дина Зотова, коммерческий директор макрорегиона «Урал» Tele2:

- Мы организуем Urban Battle второй год подряд, приятно видеть, какие неравнодушные и сильные спортсмены представляют Екатеринбург на уровне страны, особенно радует то, что каждый год, кроме победы на локальном уровне, экстремалы побеждают в индивидуальных и командных зачетах на федеральном уровне. Экстремальный спорт вызывает бурю эмоций: от страха до восторга, отдельно благодарю зрителей, которые смотрели стримы с заездов в прямом эфире, голосовали, а потом болели за уральцев во время трансляции финала на скоростях 4G.