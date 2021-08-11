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Здоровье11 августа 2021 9:13

Прививку от коронавируса поставили почти миллион свердловчан

Завершили вакцинацию - более 781 тысячи человек
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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По уровню привитости первым компонентом наша область практически достигла 30 процентов

По уровню привитости первым компонентом наша область практически достигла 30 процентов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжается вакцинация от коронавируса. По данным оперштаба на 11 августа, первым компонентом вакцины привито уже 962 531 тысяча человек, завершили вакцинацию - более 781 тысячи.

- На сегодняшний день по уровню привитости против COVID-19 первым компонентом наша область практически достигла 30 процентов, - рассказал главный внештатный специалист Минздрава Свердловской области по медицинской профилактике Александр Харитонов.

Из общего количества вакцинированных 61 485 свердловчан поставили прививку в пунктах вакцинации в торговых центрах региона. Кстати, сейчас для удобства желающих поставить вакцину в ТЦ «МЕГА», «Гринвич» и «Академический» ввели электронные очереди, а в ТЦ «Дирижабль» запустили предварительную запись по телефону +7 (343) 200 20 95.

Напомним, на днях в регион привезли 96 тысяч доз «Спутник V» и «Спутник Лайт». Их уже распределили по медучреждениям и мобильным пунктам региона.