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Общество11 августа 2021 10:16

Можно ли прививаться «Спутником Лайт» тем, кто не болел коронавирусом: отвечают специалисты

Ситуацию прояснили в Городском центре медицинской профилактики
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировали больше 112 тысяч случаев коронавируса.

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировали больше 112 тысяч случаев коронавируса.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики рассказали, можно ли прививаться «Спутником Лайт» тем, у кого не был зафиксирован коронавирус, но были в ходе тестирования выявлены антитела.

- «Спутником Лайт» прививаться можно независимо от того, есть антитела или нет. Это решает человек или лечащий врач по показателям. Но четко возраст – 18-60 лет. В возрасте старше 60 лет по инструкции прививаться «Спутником Лайт» пока нельзя, - сказал Александр Харитонов, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики»

Напомним, изначально «Спутник Лайт» позиционировался как вакцина для повторной вакцинации и вакцинации тех, кто переболел больше полугода назад.