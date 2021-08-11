Можно ли прививаться «Спутником Лайт» тем, кто не болел коронавирусом: отвечают специалисты

С начала пандемии в Свердловской области зарегистрировали больше 112 тысяч случаев коронавируса. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Медики рассказали, можно ли прививаться «Спутником Лайт» тем, у кого не был зафиксирован коронавирус, но были в ходе тестирования выявлены антитела.

- «Спутником Лайт» прививаться можно независимо от того, есть антитела или нет. Это решает человек или лечащий врач по показателям. Но четко возраст – 18-60 лет. В возрасте старше 60 лет по инструкции прививаться «Спутником Лайт» пока нельзя, - сказал Александр Харитонов, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики»

Напомним, изначально «Спутник Лайт» позиционировался как вакцина для повторной вакцинации и вакцинации тех, кто переболел больше полугода назад.