Специалисты объяснили, могут ли медики отказаться ставить второй компонент вакцины от COVID-19, если первый поставлен в другом регионе

В Свердловской области первым компонентом вакцины привито 30% населения, сообщают в региональном Минздраве. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сегодня, 11 августа, объяснили что делать в ситуации, если первый компонент вакцины от коронавируса человек поставил, когда находился в другом регионе, могут ли дома медики отказаться ставить второй компонент.

- Учреждения не вправе отказывать. Они должны в список на ожидание поставить и в свое время пригласить человека, - прокомментировал Александр Харитонов, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики»