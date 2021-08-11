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Общество11 августа 2021 10:19

Специалисты объяснили, могут ли медики отказаться ставить второй компонент вакцины от COVID-19, если первый поставлен в другом регионе

Медики должны поставить такого человека в список на ожидание, объясняют эксперты
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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В Свердловской области первым компонентом вакцины привито 30% населения, сообщают в региональном Минздраве.

В Свердловской области первым компонентом вакцины привито 30% населения, сообщают в региональном Минздраве.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области сегодня, 11 августа, объяснили что делать в ситуации, если первый компонент вакцины от коронавируса человек поставил, когда находился в другом регионе, могут ли дома медики отказаться ставить второй компонент.

- Учреждения не вправе отказывать. Они должны в список на ожидание поставить и в свое время пригласить человека, - прокомментировал Александр Харитонов, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики»