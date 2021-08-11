Специалисты рассказали, как кормящей матери в Свердловской области получить медотвод от вакцинации против коронавируса

С 5 по 9 августа в регион поступило свыше 96 тысяч доз «Спутник V» и «Спутник Лайт». Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области кормящие матери столкнулись с проблемой при получении медицинского отвода от вакцинации коронавирусом. Ситуацию прокомментировали в Городском центре медицинской профилактики. В частности его специалисты объяснили, что медицинский отвод выдается по состоянию здоровья. Если же речь идет о кормящей матери, то нужен не медотвод, а справка.

- Медотвода тут не должно быть. Педиатр в детской поликлинике должен выдать справку о том, что ребенок данной женщины нуждается в грудном кормлении и мама продолжает его кормить грудью, - сказал Александр Харитонов, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики».

Специалисты также рассказали, что в Свердловской области от коронавируса привились почти миллион человек.