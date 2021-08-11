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Общество11 августа 2021 10:06

В Свердловской области от коронавируса привили почти миллион человек

Почти 30% населения получили первый компонент вакцины
Данил СВЕЧКОВДанил СВЕЧКОВ
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Прививку отечественными вакцинами, в частности «Спутником V», сейчас делают не только в поликлиниках, но и в торговых центрах и в аэропорту.

Прививку отечественными вакцинами, в частности «Спутником V», сейчас делают не только в поликлиниках, но и в торговых центрах и в аэропорту.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Городском центре медицинской профилактики сегодня, 11 августа, рассказали, сколько жителей Свердловской области было привито от коронавируса на текущий момент.

- По вакцинации в области мы по первому компоненту приближаемся к миллиону человек. Это больше 29% населения, - прокомментировал Александр Харитонов, заместитель главного врача ГАУЗ СО «Городской центр медицинской профилактики». - Но мы должны понимать, что эффективность вакцинации оценивается по второму компоненту. По нему у нас только 25% привитых.

Добавим, что на прошлой неделе в Свердловскую область поступило больше 96 тысяч доз отечественных вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт».