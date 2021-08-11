Легендарный ведущий свердловского ТВ Иннокентий Шеремет теперь на радио «КП»

Иннокентий Шеремет 30 лет работает на телевидении. А теперь его можно услышать и на радио. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как говорит сам Иннокентий Шеремет «Радиорубка» - это вовсе не служебное помещение, это настоящее «рубилово», которое происходит в прямом эфире на радио «Комcомольская правда» (92,3 FM). Гости сталкиваются лбами и отстаивают свое мнение по самым волнующим горожан темам. Стоит ли запретить самокаты или они никому не мешают? Нужно ли ставить прививку от коронавируса или нет? Поспорим в прямом эфире!

- Больше 30 лет назад я начинал именно как радиожурналист. Планировал им и стать. Но обстоятельства сложились так, что я стал телевизионщиком. Теперь возвращаюсь к истокам на «Комсомольской правде», - рассказывает Иннокентий Шеремет.

Иннокентия Шеремета в Екатеринбурге хорошо знают. В 1992 году он создал службу информации первого негосударственного канала Екатеринбурга. Работал репортером и ведущим программы «Тик-Так». Но более известен он как основатель знаменитого Телевизионного агентства Урала, которое выпускает новостную передачу «Девять с половиной». Программа всегда отличалась фирменной подачей материала - немного ироничной, немного циничной.

- Я 30 лет работаю на телевидении. И я уже профессионально вижу, как крохотное событие может таить в себе опасность, - отмечает Иннокентий Шеремет. - Возьмем, к примеру, Японию, которую мы обсуждали в эфире. 30% японской молодежи не занимались никогда сексом и не планируют это делать. Япония - чудесная страна. Японский народ совершенно фантастический. Но они стремительно вырождаются. И мы следующими за ними идем. Порнография и публичная эротика связаны с этим напрямую.

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Обсудим с Иннокентием Шереметом в эту среду в 18.00 на 92,3FM

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