В Екатеринбурге во время пожара в квартире пострадала женщина

Пожар произошел на кухне одной из квартир Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге рано утром, 11 августа, вспыхнул пожар на втором этаже пятиэтажки на Бисертской, 2. Прибывшие на место спасатели по лестничным маршам с помощью спасательных устройств вывели 12 взрослых и 3 детей. По данным спасателей, одна из жительниц дома пострадала.

Огонь успел распространиться на площади шесть квадратных метров и повредил домашнее имущество на кухне в одной из квартир. Меньше получаса понадобилось сотрудникам МЧС, чтобы справиться с огнем.

- В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 13 человек личного состава. В 04:40 огонь локализован, в 04:45 открытое горение ликвидировано, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили уже ближе к шести утра.

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