Суд вынес приговор уральцу, сбившему насмерть двух пенсионерок на пешеходном переходе

После ДТП водитель скрылся и бросил машину неподалеку Фото: УГИБДД по Свердловской области

Качканарский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении Андрея Жукова, сбившего насмерть 5 марта 2021 года двух пенсионерок на пешеходном переходе.

- Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, если оно сопряжено с оставлением места его совершения), - рассказали в прокураторе по Свердловской области.

Судом установлено, что Андрей Жуков за рулем Honda Integra, приближаясь к нерегулируемому пешеходному переходу со скоростью около 60 км/ч, не снизил скорость перед «зеброй» и наехал на двух переходивших дорогу женщин-пешеходов 79 и 83 лет. После этого он скрылся. Машину затем нашли брошенной неподалеку.

Пенсионерки скончались в больнице, а мужчину, сбившего их, задержали. Оказалось, что он ранее был судимым за кражи и угоны. Кроме того не раз его привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД и лишили прав за то, что он ездил в нетрезвом виде.

Качканарский городской суд назначил Андрею Жукову наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 2 года.