Приставы арестовали автомобиль уральца за долг в 380 тысяч рублей

Приставы нашли машину должника и за долги арестовали ее Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Каменска-Уральского долгое время не платил кредит и накопил долг в 380 тысяч рублей. Документы о взыскании с него задолженности поступили к приставам, но это ему не помешала и дальше уклоняться от уплаты.

- Судебным приставом-исполнителем направлены запросы в кредитные организации и регистрирующие органы. Исходя из ответов стало известно, что за 37-летним должником зарегистрировано транспортное средство Geely Emgrand EC7 FE-1, - рассказали в отделе по взаимодействию со СМИ ГУФССП России по Свердловской области.

Приставы нашли машину уральца и собирались уже ее арестовать, но ее хозяин не хотел лишаться автомобиля и заперся в нем. Только после того, как ему объяснили, какая ему грозит ответственность за неисполнение требований судебного пристава, он решился отдать документы и ключи от машины. Сейчас автомобиль находится на спецстоянке.