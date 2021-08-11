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Общество11 августа 2021 7:24

На Урале предпринимателя осудили за продажу одежды с чужими товарными знаками

Товары, которыми он торговал, уничтожат
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Индивидуальный предприниматель лишился продукции, которой торговал и получил предупреждение

Индивидуальный предприниматель лишился продукции, которой торговал и получил предупреждение

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сухом Логу свердловской области индивидуальный предприниматель торговал одеждой известных марок, но документов на товар у него не оказалось. Когда с проверкой к нему нагрянула прокуратура, оказалось, что продукция была контрафактной.

- Установлено, что индивидуальным предпринимателем допущено нарушение законодательства в сфере охраны интеллектуальной собственности, средств индивидуализации. Согласно заключению эксперта, данная продукция является контрафактной, произведенной без соблюдения требований к маркировке, качеству изделия и используемым материалам, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Прокурор направил в Арбитражный суд Свердловской области заявление о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности за незаконную продажу товара с чужими товарными знаками без разрешения правообладателя. По решению суда бизнесмена привлекли к административной ответственности в виде предупреждения. Кроме того, товары, которыми он торговал, будут уничтожены.

Решение суда не вступило в законную силу.