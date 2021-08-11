В парке Маяковского в День города выступят джазовые музыканты и симфонический оркестр

Под музыку в парке в День города будут запускать воздушных змеев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из-за коронавируса празднование Дня города в Екатеринбурге пройдет в онлайн-формате - все традиционные праздничные мероприятия отменили. Однако горожане все же смогут отпраздновать день рождения города не за компьютером и телефоном - в парке Маяковского в честь праздника 14 августа выступят джазовые музыканты и симфонический оркестр.

- Самое безопасное - провести праздник на свежем воздухе, а самое приятное - сделать это в окружении музыки, - отмечают в парке.

С 14:30 до 17:30 на площадке SoundПарк выступят джазовые музыканты. Свои лучшие композиции сыграют Трио Вячеслава Евлютина, Kickin’ Jass Orchestra и Квартет Сергея Проня.

В 19:00 на главной сцене начнется программа «От классики до рока» в исполнении Уральского молодежного симфонического оркестра. Под музыку Вивальди, Баха, Моцарта, а так же мелодий из репертуара Элвиса Пресли, Элтона Джона, Стинга, Mika, Scorpions и Queen здесь в честь праздника будут запускать воздушных змеев.

Отметим, что парк Маяковского открыт для горожан с 06:00 до 00:00.