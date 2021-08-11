Управляющая компания выплатит екатеринбурженке больше 50 тысяч за потоп в квартире

Когда хозяйка квартиры узнала, что ремонт после потопа обойдется ей в сумму больше 30 тысяч рублей, она стала добиваться выплат на УК Фото: Алексей БУЛАТОВ

Квартиру екатеринбурженки в марте 2019 года затопило из-за разрыва трубы с холодной водой. При затоплении пострадали потолок, обои на стенах и пол в кухне. Когда хозяйка квартиры узнала, что ремонт обойдется ей в сумму больше 30 тысяч рублей, она обратилась в консультационный пункт для потребителей с жалобой на УК «Верх-Исетская».

- При повторном обращении в управляющую компанию с требованием провести служебное расследование, оценить обстоятельства причинения вреда имуществу и удовлетворить требования, УК свою вину признала, но перевела на счет потребителя всего 2 370 рублей, когда только расходы на проведение независимой оценки потребителем превысили эту сумму, составив 2 500 рублей, - рассказали в Роспотребнадзоре по Свердловской области.

Тогда специалисты по защите прав потребителей встали на защиту женщины и не только составили от ее имени исковое заявление в мировой суд, но и представляли ее интересы в суде. В итоге с управляющей компании в пользу екатеринбурженки была взыскана стоимость восстановительного ремонта – 32 179 рублей, а также компенсация морального вреда, стоимость судебных расходов на экспертизу, штраф и расходы на услуги представителя в суде на общую сумму 21 138 рублей.

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