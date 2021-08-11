В Екатеринбурге ночью сгорело здание бывшего клуба

Здание сильно пострадало от огня Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге ночью, 10 августа, сгорело двухэтажное помещение бывшего советского клуба на Удельной, 1а. Огонь распространился на площади 700 квадратных метров и повредил кровлю здания, чердачное и межэтажное перекрытия и перегородки.

- В 23:21 поступило сообщение о пожаре по адресу: Свердловская область, Екатеринбург, ул.Удельная. В тушении пожара были задействованы 7 единиц техники, 20 человек личного состава, - рассказали в МЧС по Свердловской области.

К счастью в пожаре никто не пострадал - в здании в момент пожара людей не было, так как оно давно не используется. Пожарные справились с огнем в 01:58. И только к 06:45 закончили проливку и разбор сгоревших конструкций.

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