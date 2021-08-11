В Екатеринбурге во дворе дома водитель автомобиля сбил 16-летнего мотоциклиста

Водитель автомобиля "Форд" столкнулся с мотоциклом "Ирбис". Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 10 августа около половины девятого вечера во дворе дома на Грибоедова 24А автомобиль «Форд» при повороте столкнулся с мотоциклом «Ирбис», которым управлял 16-летий подросток. В результате происшествия молодой человек, получил разрыв четырехглавой мышцы бедра и был доставлен в больницу.

- Сотрудниками полиции установлено, что автомашиной «Форд» управлял 49-летний мужчина, имеющий стаж управления транспортными средствами 24 года, который пояснил, что при повороте налево, не убедился в безопасности маневра и допустил столкновение с мотоциклом, водитель которого двигался во встречном направлении – сообщили в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Причина данного происшествия будет установлена в ходе дознания.