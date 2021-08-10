В Екатеринбурге откроется международный инклюзивный лагерь

Палаточный городок лагеря разместится на полуострове Баран Верх-Исетского пруда Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 11 августа откроется международный экологический волонтерский инклюзивный лагерь «Мэвил». Палаточный городок лагеря разместится на полуострове Баран Верх-Исетского пруда.

Все это организовано для людей с инвалидностью, а также для тех людей, кто оказался в трудной жизненной ситуации. В лагере пройдут инклюзивные семинары, тематические воркшопы, экологические акции, спортивные активности и различные мастер-классы. Также вместе с волонтерами и партнерами проекта, участники лагеря будут прибирать берег городского пруда.

Мероприятия в лагере расписаны на 4 дня. В первый день пройдут экологические акции, викторины по этой теме и круглый стол. Состоится уборка территории. Второй день – творческий. Тема третьего дня – социальное проектирование, в заключительный день, 14 августа, будет посвящен дню физкультурника.