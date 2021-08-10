В Екатеринбурге стартует гаражная амнистия

С 1 сентября вступает в силу Закон о гаражной амнистии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 1 сентября 2021 года вступает в силу Закон о гаражной амнистии. Благодаря этому закону у граждан будет возможность бесплатно зарегистрировать право собственности на гараж и земельный участок на котором он расположен. Таким образом владелец получает право на гараж и на землю одновременно.Упрошенный порядок будет действовать для оформления гаражей построенных до 2004 года. Зарегистрировать гараж можно до 1 сентября 2026 года.

- Также закон предусмотрел для инвалидов новые льготы в виде возможности первоочередного права предоставления земельного участка для размещения гаража в аренду без проведения торгов. При этом арендная плата не может быть выше земельного налога, – рассказал заместитель начальника Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга Григорий Сурганов.

Однако закон не распространяется на подземные гаражи и гаражи, которые построены в рамках долевого строительства. Получение прав предусмотрено лишь для капитальных объектов.