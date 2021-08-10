В Екатеринбурге у Камерного театра разместят шезлонги

В Екатеринбурге около Камерного театра появится пляж с шезлонгами/ Фото Литературный квартал

В Екатеринбурге около Камерного театра появится пляж с шезлонгами. Здесь также будет размещена фотозона с декорациями из спектакля «Дама с собачкой». Мероприятие будет иметь название «Солнечные ванны» и пройдет в День города 14 августа с 17.00 до 19.00 часов. Оно организовано в честь открытия нового театрального сезона, который стартует 17 августа 2021 года.

- Театр откроется 17 августа показом спектакля «Дама с собачкой», который и навеял главную тему акции – лето, пляж, курортный роман и любовь, – сообщают организаторы.

Все желающие смогут примерить костюмы из спектаклей Камерного театра, прочитать диалоги по ролям, пообщаться с актерами и сфотографироваться. Вход на мероприятие свободный.