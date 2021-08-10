В Нижнем Тагиле разыскали вахтовика, который пропал после ссоры с мамой

Фото: ГУ МВД России по Свердловской области

Нижнетагильские полицейские разыскали 47-летнего вахтовика, который пропал в поселке Леневка после ссоры со своими родственниками. Об этом пишет местное издание ТагилСити.

Известно, что 28 июля мужчина, будучи нетрезвым, повздорил со своей мамой, взял телефон, сел на велосипед и уехал в неизвестном направлении. Через два дня сестра написала заявление об исчезновении брата.

- Вахтовика обнаружили в селе Николо-Павловское где он все это время распивал спиртное в компании новых знакомых, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

Найденный мужчина работает вахтовым методом и по нескольку месяцев отсутствует дома. Он только 17 июля в очередной раз вернулся из командировки, намереваясь побыть дома, как обычно, месяц-полтора.