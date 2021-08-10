«Автомобилист» уступил «Салавату Юлаеву» в первом матче турнира в Уфе

«Автомобилист» провел первый матч на Кубке Республики Башкортостан. Фото: пресс-служба "Салават Юлаев"

Хоккейный клуб «Автомобилист» провел первый матч на Кубке Республики Башкортостан. Подопечные Билла Питерса встречались местным «Салаватом Юлаевым». Матч завершился со счетом 3:1 в пользу хозяев турнира.

Первыми забросили уфимцы. Открыл счет Михаил Науменков. Вскоре Алексей Макеев сравнял счет. Однако хозяева площадки снова вышли вперед. Постарался Сергей Шмелев. Решил вопрос о победителе Джефф Плетт, отправив шайбу в пустые ворота.

Следующий матч «Автомобилист» проведет 11 августа. Его соперником станет «Северсталь» из Череповца.

Напомним, на предсезонных турнирах екатеринбургская команда играет в форме, которую создали специально к 75-летнему юбилею свердловского и отечественного хоккея.