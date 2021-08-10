Всемирный саммит SportAccord-2021 станет частью ландшафтного фестиваля «Атмосфера»

Трехэтажный павильон SportAccord декорируют живыми кустарниками и вьющимся растениями Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всемирный саммит спорта и бизнеса SportAccord-2021 войдет в программу ландшафтного фестиваля «Атмосфера», который проведут на площади 1905 года. Планируется, что различные мероприятия будут проходить в течение девяти дней: с 14 по 22 августа. Трехэтажный павильон SportAccord декорируют живыми кустарниками и вьющимся растениями, а после окончания фестиваля их высадят на территории Екатеринбурга.

- К работе павильона подключатся больше тридцати региональных спортивных федераций, которые будут проводить открытые мастер-классы для всех желающих, - сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

Спортивная зона саммита будет работать ежедневно. С жителями и гостями уральской столицы встретятся чемпионы и призеры прошедших олимпийских игр в Токио. В последний день мероприятия на площадке пройдет спортивный фестиваль, который будет посвящен году до Чемпионата мира по волейболу 2022.