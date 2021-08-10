В Екатеринбурге жители Калиновского микрорайона выйдут на митинг против застройки берега Шарташа

Фото: паблик Вконтакте «Живи, Шарташ!»

В Екатеринбурге жители микрорайона Калиновский собираются выйти на согласованный властями митинг в защиту от застройки берега озера Шарташ. Планируется, что здесь построят транспортно-логистический центр. Изначально активисты хотели собраться на площади Труда, однако эту инициативу не одобрило министерство общественной безопасности. В итоге мероприятие перенесли на Плотинку к памятнику Бажову.

- Друзья! Всех, кто душой болеет за Шарташ, приглашаем на митинг! Обсудим, почему строительство незаконно, какие сложности и риски несет жителям новая промзона, что будем делать в дальнейшем, - сообщают активисты движения «Живи, Шарташ!».

Напомним, транспортно-логистический центр – это не первое нововведение, которое может появиться на берегу Шарташа. К 2023 здесь планируют возвести современный термальный комплекс «Баден-Баден» с бассейном под открытым небом, ресторанами, кафе и благоустроенной территорией. Проект одобрила Правительственная комиссия.