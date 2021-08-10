В Екатеринбурге на окнах цирка разместили портреты уральских олимпийцев

На окнах цирка разместили портреты уральских олимпийцев/Фото: пресс-служба Министерства спорта Свердловской области

В Екатеринбурге прошло торжественное мероприятие «Спасибо олимпийцам». Оно было организовано в честь российских спортсменов, выступавших на Олимпиаде.

На мероприятии присутствовали Олимпийцы, которые побывали в Токио, - пловчихи Анастасия Кирпичникова и Дарья Устинова, а также серебряный призер Игр в Токио по стрельбе из лука Ксения Перова. Они пообщались с горожанами.

- Когда я узнала, что у нас не будет гимна и флага, я сразу же подумала, что из нашего сердца ни за что не вырвать ни гимн, ни флаг. Они всегда с нами! Спасибо большое за поддержку – сказала Перова.

К спортсменкам обратился заместитель министра физической культуры и спорта Свердловской области Андрей Зяблицев.

- Вы завоевали медали и тем самым подтвердили высокий статус Свердловской области, высокий статус спорта в регионе и в России. Это выше всяких похвал и низкий вам поклон за это – поблагодарил Зяблицев.

В конце торжественной части прошла афтограф-сессия. Также организаторы мероприятия и спортсмены дали старт работе выставки на окнах цирка, где разместили портреты свердловских олимпийцев.