В Кушве мужчина добился получения выплат по безработице через прокуратуру

В суде встали на сторону пострадавшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кушве инвалид третьей группы сумел добиться получения пособия по безработице после вмешательства прокуратуры. В местном центре занятости мужчине отказали в получении этого документа из-за отсутствия постоянной регистрации по месту жительства.

- Заявитель зарегистрирован на территории Омской области, однако фактически проживает в Кушвинском городском округе, где имеет временную регистрацию. В целях восстановления его прав прокурор обратился в суд, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В суде встали на сторону пострадавшего, после чего органы службы занятости поставили его на учет как безработного. Мужчине назначили и выплатили пособие по безработице с даты первоначального обращения с соответствующим заявлением.