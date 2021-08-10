В Екатеринбурге присвоили звание «Дочь города» семи горожанкам

Звание «Дочь города – дочь России» присвоили семи горожанкам Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге по традиции в преддверии Дня города присвоили звание «Дочь города - Дочь России» выдающимся женщинам, которые внесли огромный вклад в развитие уральской столицы. В этом году от Администрации города грамоты и нагрудные значки получили семь женщин. Они представительницы каждого района города. Сферы, в которых они трудятся, - медицина, спорт, наука, образование.

Звания удостоены: ветеран труда Нина Прокопьева, воспитавшая пятерых детей, среди которых Герой России, космонавт-испытатель Сергей Прокопьев. Ирина Левина - директор Свердловского областного медицинского колледжа. Наталья Комарова - начальник департамента стратегического развития и маркетинга «Производственного объединения «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова». Елена Романова -начальник управления по воспитательной и внеучебной работе Уральского государственного университета путей сообщения. Надежда Бахтина - начальник управления образования Кировского района, эксперт Российской Академии образования. Татьяна Мелких - директор спортивной школы № 19 "Детский стадион». Наталья Смирнова - директор средней общеобразовательной школы № 102.

Всего звание «Дочь города – дочь России» присвоено 117 горожанкам. Награду вручают с 1996 года.