Под Белоярским волонтеры разыскивают 51-летнюю пропавшую женщину

Фото: поисковый отряд «Прорыв»

В Свердловской области волонтеры поискового отряда «Прорыв» разыскивают 51-летнюю Светлану Александровну Хорошавцеву (Петухову). Последний раз женщину видели 8 августа в Белоярском городском округе в районе станции «Марамзино». С тех пор от нее нет никаких вестей.

- Приметы пропавшей: рост 160-165 сантиметров, среднее телосложение, карие глаза, черные волосы, стрижка «каре», - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения женщина была одета в джинсы, спортивную куртку малинового цвета, и кроссовки, с собой у нее была женская сумка.

Если вы знаете, где может находиться Светлана Хорошавцева, сообщите любую информацию руководителю отряда «Прорыв» Наталье по номеру 89000440220.