Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершаются ремонтные работы на Блюхеровском мосту. Путепровод протяженностью почти 500 метров обновили в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас строители работают над установкой ограждений и ремонтом тротуара. Планируется, что движение по мосту откроют уже в этом месяце.

- Замена деформационных швов, также предусмотренная проектом, обеспечит надежность и долговечность путепровода, значительно снизив вибрационную нагрузку на тело мостового сооружения, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В комитете благоустройства добавили, что основные конструкции моста, построенного в 1985 году, пришли в негодность из-за увеличившегося в разы транспортного трафика и интенсивного движения большегрузов, однако сейчас эта проблема устранена.