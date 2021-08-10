Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 17:47

В Екатеринбурге завершаются ремонтные работы на Блюхеровском мосту

Движение по путепроводу откроют уже в этом месяце
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В Екатеринбурге завершаются ремонтные работы на Блюхеровском мосту. Путепровод протяженностью почти 500 метров обновили в рамках проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас строители работают над установкой ограждений и ремонтом тротуара. Планируется, что движение по мосту откроют уже в этом месяце.

- Замена деформационных швов, также предусмотренная проектом, обеспечит надежность и долговечность путепровода, значительно снизив вибрационную нагрузку на тело мостового сооружения, - отметили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

В комитете благоустройства добавили, что основные конструкции моста, построенного в 1985 году, пришли в негодность из-за увеличившегося в разы транспортного трафика и интенсивного движения большегрузов, однако сейчас эта проблема устранена.