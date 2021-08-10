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Общество10 августа 2021 17:27

В «Кольцово» ранее судимая девушка украла тушь из магазина и улетела отдыхать

После возвращения в уральскую столицу ее задержали
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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Девушку дважды судили за кражи, грабеж и мошенничество

Девушку дважды судили за кражи, грабеж и мошенничество

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту «Кольцово» полицейские поймали 25-летнюю местную жительницу, которая украла французскую тушь для ресниц из зоны Duty Free, после чего улетела на побережье Черного моря в Анапу. Сразу после возвращения в уральскую столицу задержали и доставили в дежурную часть транспортной полиции.

- Оказалось, что кража туши – не единственная. 3 августа, находясь в Москве, женщина похитила в одном из магазинов стерильной зоны беспроводные наушники немецкого производителя, - сообщили в управлении на транспорте по УрФО.

Также полицейские выяснили, что девушка уже попадала в поле зрения полиции. Ее дважды судили за кражи, грабеж и мошенничество. На нее составили административный протокол по статье «Мелкое хищение чужого имущества стоимостью более одной тысячи рублей».