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Общество10 августа 2021 16:57

На Урале полиция задержала двух мужчин, подрывавших банкоматы

Ущерб от действий злоумышленников составляет порядка пяти миллионов
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
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В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области задержали двух мужчин, которых подозревают в краже денег из банкоматов. По предварительной версии, в прошлом году злоумышленники попытались похитить средства в отделениях банков на улицах Блюхера и Луначарского в Екатеринбурге. Со второй попытки мужчинам удалось подорвать банкомат.

- При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены инструменты и приспособления для вскрытия банкоматов, 20 мобильных телефонов, 60 сим-карт и радиостанции, - сообщили в ГУ МВД России.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемых заключили под стражу. Сейчас полиция проверяет их на причастность к пяти аналогичным преступлениям, ущерб от действий злоумышленников составляет порядка пяти миллионов рублей.