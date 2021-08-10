На Урале полиция задержала двух мужчин, подрывавших банкоматы

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Свердловской области задержали двух мужчин, которых подозревают в краже денег из банкоматов. По предварительной версии, в прошлом году злоумышленники попытались похитить средства в отделениях банков на улицах Блюхера и Луначарского в Екатеринбурге. Со второй попытки мужчинам удалось подорвать банкомат.

- При обысках по местам проживания фигурантов обнаружены инструменты и приспособления для вскрытия банкоматов, 20 мобильных телефонов, 60 сим-карт и радиостанции, - сообщили в ГУ МВД России.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Подозреваемых заключили под стражу. Сейчас полиция проверяет их на причастность к пяти аналогичным преступлениям, ущерб от действий злоумышленников составляет порядка пяти миллионов рублей.