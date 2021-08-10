». Для обвиняемого это далеко не первое преступление. В последний раз он вышел на свободу в 2016 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Богдановиче арестовали бомжа, который убил 70-летнюю женщину и ее 39-летнего сына. По версии следствия, бездомный расправился с ними в ходе пьяного застолья 7 августа. Орудием убийства стал топор и кухонный нож.

- В процессе совместного застолья, сопровождавшегося распитием спиртного, женщина его оскорбила, в связи с чем злоумышленник, не стерпев обиду, в ходе внезапно возникшей ссоры из личной неприязни нанес жертве несколько ударов топором по голове, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Для обвиняемого это далеко не первое преступление. В последний раз он вышел на свободу в 2016 году.

-Сыщики уголовного розыска задержали на месте происшествия подозреваемого. Им оказался житель Тавды, инвалид 1 группы, без определённого места жительства - гражданин Юдин, ранее 10 раз судимый (часть статей по УК РСФСР) за убийство, кражу, хулиганство, грабеж, истязание, умышленное причинение вреда здоровью, - пояснил пресс-секретарь свердловского главка полиции Валерий Горелых.