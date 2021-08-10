Три екатеринбурженки попали в полуфинал международного конкурса «Мисс Офис»

Фото: организаторы конкурса «Мисс Офис»

В Екатеринбурге провели кастинг 12 сезона международного конкурса «Мисс Офис-2021». По результатам отбора уральскую столицу представят сразу три девушки: маркетолог компании «Галамарт» Ирина Мягель, ведущий специалист по правовым вопросам из администрации Екатеринбурга Яна Скорб и руководитель отдела развития ООО «Агролессервис» Екатерина Сергеева.

- «Мисс Офис» – конкурс красоты среди офисных сотрудниц России и зарубежья. Это стало привычным явлением в нашей жизни, но никогда раньше героинями этих конкурсов не становились те, с кем мы сталкиваемся каждый день – наши коллеги и партнеры, - рассказывают организаторы конкурса.

Участницам предстоит побороться за главные призы: корону победителя и два миллиона рублей. Напомним, в прошлом году в отборочном туре принимали участие 30 представительниц местных компаний, из них в полуфинал попали только три претендентки.