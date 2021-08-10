В Свердловской области смертность от COVID-19 за год выросла на 546%

В регионе по данным на 10 августа 2021 года зарегистрировано 112 611 человек зараженных COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В июне 2020 года от коронавируса умерли 110 свердловчан. В аналогичный период 2021 года цифра выросла до 601 погибшего. То есть смертность от COVID-19 выросла на 546% или в 5,4 раза. Это следует из данных Росстата.

Однако не у всех погибших причиной смерти стал коронавирус. У 36 человек он не сыграл существенную роль в развитии смертельных осложнений. В пяти случаях COVID-19 повлиял на хронические заболевания.

В Свердловской области за прошедшие сутки выявлено 518 случаев заражения коронавирусом, из них 195 приходятся на Екатеринбург. Всего в регионе по данным на 10 августа 2021 года зарегистрировано 112 611 человек с COVID-19. Из них 104 371 полностью справились с вирусом. Скончались от коронавируса 4 553.

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