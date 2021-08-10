Екатеринбургский аэропорт вошел в пятерку лучших в России

Эксперты премии World Airport Awards оценили качество обслуживания клиентов и оснащение аэропорта
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Аэропорт Кольцово в Екатеринбурге занял пятое место в рейтинге премии World Airport Awards. Также он вошел в десятку лучших в России и странах СНГ по версии международной рейтинговой организации Skytrax (Великобритания), сообщает пресс-служба аэропорта.
- В числе лучших в этой группе также представлены аэропорты Баку, Москвы, Казани, Сочи и Санкт-Петербурга, - говорится в сообщении.
World Airport Awards присуждается по итогам отзывов пассажиров со всего мира. Премия оценивает качество обслуживания клиентов и оснащение самих аэропортов. В 2021 году при оценке воздушных гаваней также внимание уделялось адаптации к коронавирусным ограничениям.
Эксперты Skytrax поставили максимальную оценку в пять звезд по критерию COVID-безопасности аэропортам Кольцово, Платов и Курумоч. Также эти аэропорты вошли в рейтинг самых безопасных по мнению пассажиров.
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