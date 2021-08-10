В Екатеринбурге под Блюхеровским мостом электричка сбила 25-летнюю девушку

С травмами различной степени тяжести девушку госпитализировали Фото: Алексей БУЛАТОВ

Утром 10 августа электричка, которая следовала по маршруту «Екатеринбург – Егоршино», сбила 25-летнюю девушку, которая шла по путям под Блюхеровским мостом. С травмами различной степени тяжести ее госпитализировали. По предварительной информации, пострадавшая была в наушниках, поэтому не заметила приближающийся поезд.

- Девушка переходила железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист подавал сигналы большой громкости, но девушка, видимо, их не услышала. Сейчас транспортные полицейские восстанавливают полную картину инцидента, - сообщили в управлении на транспорте по УрФО.

Напомним, накануне стало известно, что в Нижнем Тагиле поезд на железнодорожном переезде на улице Фрунзе сбил 49-летнего мужчину, который в этот момент двигался по путям. ЧП произошло еще 6 августа, однако известно об этом стало только сейчас. Машинист пытался предотвратить аварию и сигналил пешеходу, однако тот его проигнорировал.