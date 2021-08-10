Tele2 сообщила о росте туристического трафика в Свердловской области

Фото: предоставлено пресс-службой Tele2

По данным big data Tele2, в 2021 году Сысерть занимает первое место в Свердловской области по туристическому трафику из других регионов, если сравнивать с 2019 годом. Количество туристов в Сысерти увеличилось на 29% год к году.

Возросший интерес вполне оправдан. Сысерть – одно из мест с удивительной по красоте природой и уникальной историей. На берегах Сысертского пруда расположен памятник архитектуры федерального значения. Старинный уральский Чугунолитейный завод Турчаниновых-Соломирских в Сысерти. Завод был основан Вильгельмом де Генниным в 1732 году и был одним из важнейших промышленных центров Урала и России. Начиная с 90-х, завод долгое время оставался заброшенным. В последние годы в рамках проекта «Лето на заводе» жизнь вокруг предприятия закипела с новой силой. Идёт активная реструктуризация и облагораживание территории.

Здесь в туристическую историю тесно вплетается другой аспект – дистанционные коммуникации. Где бы мы ни были, нам важно оставаться на связи. Поделиться эмоциями с родными и близкими. Для многих даже в отпуске выпасть из рабочего процесса – непозволительная роскошь. Поэтому качество связи должно оставаться на высоте. Команда Tele2 понимает значимость вопроса.

Павел Ковальский, технический директор макрорегиона «Урал» Tele2:

- Мобильная связь для пользователя стала базовой услугой, как вода и электричество, без мобильного интернета большинство из нас не считают быт комфортным. Мы прогнозировали рост потребления и соразмерный рост нагрузки на сеть, поэтому компания в два раза увеличила объем инвестиций в развитие сети в Свердловской области по итогам 2019 и 2020 года. Речь идет о десятизначных цифрах. В среднем в месяц мы запускаем 27 базовых станций LTE в Екатеринбурге и области: это запуск новых базовых станций и модернизация оборудования для увеличения емкости сети.

С 2018 года мобильный оператор улучшил покрытие и обеспечил связью 4G 266 населенных пунктов области, в том числе многие туристические маршруты: Верхотурский и Невьянский городские округа, Верхнюю Сысерть и Кашино, берег озера Таватуй, село Чусовое и многие другие локации. В 2018 году сеть 4G в области была доступна 67% населения, а 3G – 84% населения, сейчас эти показатели составляют – 97% и 92% соответственно.

Теперь путешествия в туристические места Свердловской области стали проще и приятнее.