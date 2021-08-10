Больше двух миллионов свердловчан живут на загрязненных канцерогенами территориях

Из-за загрязнений больше семи тысяч жителей 14 крупных городов региона могут заболеть онкологией Фото: Алексей БУЛАТОВ

На территории Свердловской области находятся 534 предприятия, которые несут канцерогенную опасность. На них работают 320 тысяч человек, из них 125 тысяч женщин. А на загрязненных канцерогенами участках проживают 2,2 миллиона человек, сообщает региональный Роспотребнадзор.

- Многие канцерогенные вещества, встречающиеся в производственных условиях, также загрязняют атмосферных воздух и питьевую воду, - объясняет ведомство.

Канцерогены способны спровоцировать у человека злокачественные новообразования. Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области отмечает, что из-за загрязнений больше семи тысяч жителей 14 крупных городов региона могут заболеть онкологией.

Основными загрязнителями воздуха в области являются и бензо(а)пирен, формальдегид, фенол, оксиды азота, аммиак, взвешенные вещества, сернистый ангидрид и свинец. Питьевую воду в основном портят хлороформ, хлорорганические соединения, железо, марганец, алюминий, кремний и биогенные загрязнители. Почву загрязняют кадмий, никель, медь, мышьяк и свинец.

Кроме того, на Свердловскую область влияют и другие факторы. Под неблагоприятными санитарно-гигиеническими факторами проживает 75,9% населения (3,3 миллиона человек), социально-экономическими – 52,7% населения (2,3 миллиона человек). А комплексной химической нагрузке подвержены 74,7% населения (3,2 миллиона человек).

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