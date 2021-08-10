Под Нижним Тагилом погиб водитель легковушки

Машина влетела в столб и едва не задела дом. Фото: Отделение пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Смертельное ДТП произошло под Нижним Тагилом на 28 километре трассы «Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск» в 23:30 9 августа.

Здесь 33-летний водитель за рулем «ВАЗ-21102» не справился с управлением и вылетел с трассы, после чего врезался в электрическую опору. Автомобиль после столкновения перевернулся.

От травм водитель скончался на месте аварии. По данным ГИБДД, у мужчины был 7-летний стаж вождения, он несколько раз привлекался к ответственности за нарушение скоростного режима и не пристегнутый ремень безопасности. Об этом пишет портал TagilCity.ru.

Пока непонятно, был ли в момент аварии водитель трезв. По факту смертельного ДТП проводится проверка.