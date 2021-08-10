Свердловская магистраль протестировала систему «виртуальной сцепки» на направлении Екатеринбург – Войновка

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Очередная серия опытных поездок прошла на направлении Екатеринбург-Сортировочный – Войновка Свердловской железной дороги.

«Виртуальная сцепка» позволяет минимизировать и автоматически выдерживать безопасное расстояние между составами, следующими в попутном направлении. Применение данного технологического решения дает возможность повышать пропускную способность ключевых участков магистрали (проводить по ним больше поездов в единицу времени) без изменений существующей инфраструктуры.

В ходе эксперимента на СвЖД осуществлялось согласованное движение двух и трех грузовых составов. Интервал попутного следования регулировался в диапазоне от 12 до 6 минут. При этом локомотивы поездов обменивались данными о поездной обстановке (текущей скорости, точном местоположении, параметрах работы оборудования и др.) по защищенному радиоканалу. Также в ходе испытаний отрабатывались режимы объединения, разъединения и автоматического «переподключения» локомотивов в «виртуальный сцеп».

Проведение испытаний стало возможным благодаря развитию на СвЖД инфраструктуры цифровой радиосвязи стандарта DMR, включающей в себя базовые станции и бортовые модемы на тяговом подвижном составе. В настоящее время в границах магистрали уже обеспечено покрытие сети на главном ходу Транссиба. Стоит отметить, что технология «виртуальной сцепки» не требует существенной доработки локомотивов. Так, на магистральных электровозах 2ЭС6 «Синара», которые принимали участие в опытных поездках, специальный DMR-модем был интегрирован в комплекс стандартных автоматизированных бортовых систем (управления и диагностики, автоведения, информирования машиниста и др.).

Испытания технологии интервального регулирования движения поездов на Свердловской железной дороге продолжатся в четвертом квартале текущего года. Количество поездов, следующих в режиме «виртуальной сцепки», планируется довести до пяти.