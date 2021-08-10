На трассе под Екатеринбургом большегруз врезался в отбойник

В ДТП никто не пострадал Фото: группа ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
На Пермском тракте, на выезде из Екатеринбурга перевернулся большегруз Volvo. Как рассказали очевидцы, после этого он врезался в отбойник.
- Водитель не справился с управлением и допустил опрокидывание машины, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.
К счастью, люди в ДТП не пострадали. Фура перегородила одну из полос, и какое-то время на участке дороги было затруднено движение.
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