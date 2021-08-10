Сергей Степашин в Екатеринбурге: износ коммунальной инфраструктуры в России – от 60 до 70%

Сергей Степашин назвал уровень износа инфраструктуры ЖКХ в России Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во вторник, 10 августа, глава наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин провел в Екатеринбурге совещание по вопросу переселения граждан из аварийного жилья.

Один из проблем в сфере ЖКХ сегодня – износ коммунальной инфраструктуры, на замену которой Фонду ЖКХ из Фонда национального благосостояния выделено 150 миллиардов рублей.

- Выделено 150 миллиардов рублей через Фонд ЖКХ на модернизацию ЖКХ: это водопровод, очистные сооружения, канализация. В стране от 60 до 70% - это абсолютный износ инфраструктуры, - заявил на совещании Сергей Степашин.

Также на совещании Сергей Степашин заявил, что Екатеринбург может стать первым городом-миллионником в России, где заменят все аварийные лифты. Кроме этого, Свердловская область может получить 8 миллиардов рублей от фонда на переселение граждан из аварийного жилья. Для этого лишь нужно увеличить темпы переселения.

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