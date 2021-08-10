Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ФотоВидеоCovid-19 на УралеЛица бессмертного полкаКлиника годаПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество10 августа 2021 13:32

В Первоуральске за незаконное обещание заплатить должностному лицу организацию оштрафовали на миллион рублей

Представитель коммерческой компании пытался за деньги заручиться поддержкой городского предприятия для заключения договора поставки материала
Алина СУРИНААлина СУРИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Представитель компании обещал должностному лицу вознаграждение в размере 2% от цены заключенного контракта

Представитель компании обещал должностному лицу вознаграждение в размере 2% от цены заключенного контракта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске учредитель одной из коммерческих организаций в феврале 2020 года пытался заручиться поддержкой должностных лиц городского предприятия для заключения договора поставки материала и обещал им вознаграждение в размере 2% от цены заключенного контракта. Об этом узнали в прокуратуре и провели проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

- В связи с тем, что имело место лишь предложение незаконного вознаграждения без конкретной договоренности и его передачи, следственными органами отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), - рассказали в прокуратуре по Свердловской области. - По результатам изучения данного постановления и материалов проверки прокурор Первоуральска в отношении юридического лица возбудил дело об административном правонарушении.

В итоге компанию привлекли к административной ответственности за незаконное обещание от имени юридического лица должностному лицу денег за совершение действий в его интересах и назначили ему штраф в 1 миллион рублей.