В Первоуральске за незаконное обещание заплатить должностному лицу организацию оштрафовали на миллион рублей

Представитель компании обещал должностному лицу вознаграждение в размере 2% от цены заключенного контракта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Первоуральске учредитель одной из коммерческих организаций в феврале 2020 года пытался заручиться поддержкой должностных лиц городского предприятия для заключения договора поставки материала и обещал им вознаграждение в размере 2% от цены заключенного контракта. Об этом узнали в прокуратуре и провели проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции.

- В связи с тем, что имело место лишь предложение незаконного вознаграждения без конкретной договоренности и его передачи, следственными органами отказано в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп), - рассказали в прокуратуре по Свердловской области. - По результатам изучения данного постановления и материалов проверки прокурор Первоуральска в отношении юридического лица возбудил дело об административном правонарушении.

В итоге компанию привлекли к административной ответственности за незаконное обещание от имени юридического лица должностному лицу денег за совершение действий в его интересах и назначили ему штраф в 1 миллион рублей.