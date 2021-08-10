В Екатеринбурге заменят все аварийные лифты

Сергей Степашин поможет заменить все авариные лифты в Екатеринбурге Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области к 2024 году заменят 4 тысячи лифтов. Об этом заявил Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин на профильном совещании в Екатеринбурге.

- Екатеринбург должен стать первым крупным городом-миллионником без аварийных лифтов, - заявил Сергей Степашин.

Совещание было посвящено выполнению программы переселения граждан из аварийного жилья, а также комплексной модернизации жилищно-коммунального комплекса Свердловской области. Оно прошло 10 августа 2021 года.

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