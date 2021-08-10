Свердловская область получит 8 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья

Сергей Степашин готов помочь Уралу в процессе переселения людей из аварийного жилья Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловской области дадут 8 миллиардов рублей на расселение аварийного жилья. Эту цифру назвал председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию ЖКХ Сергей Степашин во время визита в Екатеринбург 10 августа 2021 года.

Деньги выделит структура, а региону, в свою очередь, нужно набрать высокие темпы по расселению аварийных домов.

- Фонд хоть сейчас готов выделить дополнительно 8 миллиардов рублей, - подтвердил свои намерения Сергей Степашин.

Также на встрече обсуждался вопрос по замене лифтов в Екатеринбурге.

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