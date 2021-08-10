В Пышме мужчина в качестве мести за друга пытался застрелить знакомого

Суд взыскал с подсудимого около двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и затрат на лечение средств потерпевшего Фото: Алексей БУЛАТОВ

В поселке Пышма Андрей Горбунов пытался застрелить мужчину, у которого был конфликт с его другом. Суд назначил ему наказание в виде шести лет в колонии строгого режима. Об этом сообщает прокуратура Свердловской области.

Горбунов совершил преступление вечером 21 апреля. Он сидел на заднем сидении машины около частного дома пострадавшего. Подсудимый опустил стекло, высунул в окно двуствольное ружье ИЖ-58 и прицелился в мужчину, который стоял у открытого окна на втором этаже.

Горбунов два раза выстрелили в его голову. В ружье были охотничьи патроны 16-го калибра. Потерпевший получил ранение головы с повреждением костей свода черепа и веществ головного мозга. Мужчина остался жив, благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

- Мотивом совершения преступления послужило желание отомстить за своего товарища, в отношении которого пострадавший мужчина применил насилие в ходе ранее возникшего между ними конфликта на автомойке, - говорится в сообщении прокуратуры.

Камышловский районный суд признал Горбунова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство). Подсудимому назначили шесть лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также с него взыскали около двух миллионов рублей в качестве компенсации морального вреда и затрат на лечение средств потерпевшего. Приговор пока что не вступил в законную силу.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru

Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb

Подписывайтесь на наши каналы:

Яндекс. Дзен - ссылка

Google News - ссылка