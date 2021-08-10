Бизнес-депозиты УБРиР стали еще выгоднее для предпринимателей

Фото: предоставлено пресс-службой УБРиР

Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) уже третий раз за лето поднимает ставки по депозитам для бизнес-клиентов. Всего за несколько месяцев доходность по всей депозитной линейке продуктов в среднем выросла на 0,4-0.5 п.п.

Одним из самых доходных и доступных для открытия депозитов в УБРиР является «iДепозит». Он оформляется за пару кликов в интернет-банке, минимальный порог открытия составляет всего 100 тысяч рублей. Вложить свободные средства предприниматели могут на срок от 3 до 180 дней. Максимальная доходность по «iДепозиту» - 5,6% годовых. Открыть депозит могут только действующие клиенты банка. Для тех, кто пока не обслуживается в УБРиР, но хочет разместить на депозите свободные средства, необходимо открыть счет и подключить интернет-банк.

Для предпринимателей, которым важно совершать расходные операции, подойдет депозит «Гибкий». Он открывается в офисе банка на срок от 61 до 367 дней. Необходимый минимум для открытия — 500 тысяч рублей. Максимальная ставка составляет 4,8% годовых. Его основное преимущество в том, что вкладчик может пополнять, снимать деньги частично или досрочно изымать средства в любое время.

- Мы оперативно реагируем на изменения рынка, чтобы предлагать нашим клиентам конкурентоспособные продукты, — говорит управляющий директор центра развития корпоративного бизнеса УБРиР Елена Сорвина. — Банк России повысил ключевую ставку в конце июля, и уже в первых числах августа мы увеличили доходность практически по всей линейке наших депозитов — ставки по ним выросли до 0,45 п.п. И сейчас бизнес-депозиты УБРиР являются на рынке одними из самых выгодных для предпринимателей.

Подробнее с условиями по продуктам можно ознакомиться на сайте банка или по телефону горячей линии службы поддержки бизнеса 8 (800) 700 59 59.