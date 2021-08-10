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Общество10 августа 2021 10:40

В Египте откроется екатеринбургский центр по изучению русского языка

Его организует Уральский федеральный университет
Лев ИСТОМИНЛев ИСТОМИН
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УрФУ расширяет границы российского образования

УрФУ расширяет границы российского образования

Фото: Алексей БУЛАТОВ

УрФУ откроет в Египте центр по изучению русского языка. Обучение в нем стартует уже этой осенью. Учреждение будет работать в Каире. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на пресс-службу вуза.

Договор об открытии центра подписали директор по образованию УрФУ Сергей Князев и представители агентства из Египта.

На этой неделе России возобновила авиасообщение с Египтом, после чего открылись рейсы в Шарм-эль-Шейх и Хургаду.