В Екатеринбурге СК завел уголовное дело после избиения 95-летней бабушки

Следователи анализируют документацию, касающуюся деятельности фирмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге следователи завели уголовное дело после избиения 95-летней бабушки. Напомним, с заявлением в полицию обратились родственники пожилой женщины, которые увидели на теле пенсионерки многочисленные гематомы.

Следственный отдел СК по Кировскому району Екатеринбурга возбудил уголовное дело по первой части статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

- По версии следствия, представитель частной компании, занимающейся уходом за престарелыми гражданами, оказал 95-летней пенсионерке услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья, что повлекло причинение престарелой женщине телесных повреждений, - уточнили в пресс-службе регионального СК.

Сейчас следователи опрашивают свидетелей, а также анализируют документацию, касающуюся деятельности фирмы.