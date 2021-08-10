На Урале мужчина погиб, перевернувшись на отечественной легковушке

из машины во время ДТП вылетело детское автокресло Фото: группа ВКонтакте Инцидент Каменск-Уральский

На трассе «Екатеринбург – Шадринск – Курган» за сутки произошло второе смертельное ДТП. Сегодня рано утром, 10 августа, 56-летний мужчина на отечественной легковушке по пути из села Колчедан в сторону Каменска – Уральского вылетел с проезжей части и от полученных травм погиб до приезда скорой помощи.

- ДТП произошло 10 августа в 04:25 в районе дома №1А по Ленина (выезд из города в сторону села Колчедан). Водитель автомашины «ВАЗ 2109» не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части с последующим опрокидыванием опрокидывание транспортного средства, - рассказали в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области.

По данным ГИБДД, в 2019 году мужчина был второй раз лишен прав за повторное управление автомашиной в состоянии опьянения по статье 264.1 УК РФ. В каком состоянии был водитель в этот раз, станет известно после судебно-медицинской экспертизы.

- Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения и призывает всех, кто заметил на дороге неадекватного автомобилиста, нарушающего ПДД и создающего угрозу для других участников дорожного движения, звонить в полицию - 02, или единую диспетчерскую службу - 112, - добавили в УГИБДД по Свердловской области.

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